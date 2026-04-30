Viabilità Roma Regione Lazio del del 30-04-2026 ore 20 | 25

Alle ore 20:25 del 30 aprile 2026, la situazione della viabilità a Roma e nella regione Lazio viene aggiornata da Astral Infomobilità. La redazione fornisce le ultime notizie sul traffico, evidenziando eventuali disagi o chiusure lungo le principali arterie della zona. L'informazione mira a tenere gli automobilisti e i pendolari aggiornati sulle condizioni attuali delle strade.

Astral infomobilità Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla A1 Firenze Roma traffico in diminuzione tra Fabro e Orvieto Dopo la rimozione del veicolo fiamme in direzione di Roma e stiamo sulla A1 segnaliamo code per traffico intenso tra il bivio con la 24 Roma Teramo e Anagni in direzione di Napoli sul Urbano della Roma Teramo riaperto il bivio con la tangenziale est Code in diminuzione a partire da Portonaccio mettere in direzione opposta rallentamenti tra Portonaccio e Togliatti Passiamo al Grande Raccordo Anulare in Terna siamo in coda tra Casal del Marmo e Salaria con ulteriori....🔗 Leggi su Romadailynews.it

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