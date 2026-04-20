Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-04-2026 ore 20 | 25

Alle ore 20:25 del 20 aprile 2026, la situazione della viabilità a Roma e nella regione Lazio è stata aggiornata dai servizi di Astral Infomobilità. La redazione ha comunicato le ultime informazioni relative alle condizioni del traffico e alle eventuali criticità presenti in zona, offrendo un quadro dettagliato sulle strade e sui principali snodi cittadini.

Astral infomobilità saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul raccordo anulare per un abbonamento nel quale sono rimasti coinvolti più veicoli permangono le cose interna tra le uscite Aurelia e Casal del Marmo la circolazione si presenta poi nel complesso priva di impedimenti sulla rete viaria regionale le altre non i cantieri in A1 sulla direttrice a Roma Napoli dalle ore 22 di questa sera e fino alle 6 di domani martedì 21 aprile chiusa l'entrata di Frosinone per il traffico diretto a Napoli per consentire i lavori di manutenzione e le barriere di sicurezza in alternativa è possibile...🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-04-2026 ore 20:25 Notizie correlate Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-04-2026 ore 20:25Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico regolare sul grande raccordo anulare... Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-03-2026 ore 20:25Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio Partiamo dalla capitale per... Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-04-2026 ore 19 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-04-2026 ore 09 | 10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-04-2026 ore 19 | 40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-04-2026 ore 18 | 40. Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-04-2026 ore 19:40Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio riaperta via Braccianese anche in direzione del raccordo anulare ricordiamo in ... romadailynews.it Regione – A1, chiuso per una notte il tratto Ceprano- #Frosinone verso Roma | tg24.info | Iscriviti al nostro canale facebook https://bit.ly/tg24-fb e al canale whatsapp: https://bit.ly/tg24-wa | #a1 #viabilità facebook