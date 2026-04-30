Viabilità Roma Regione Lazio del del 30-04-2026 ore 19 | 40

Alle 19:40 del 30 aprile 2026, la viabilità nella zona di Roma e del Lazio è stata aggiornata dal servizio di Astral Infomobilità, un'iniziativa della regione dedicata all'informazione sul traffico e sulle condizioni della strada. La comunicazione fornisce dettagli sulle eventuali criticità o variazioni nelle condizioni di circolazione nella zona, offrendo ai cittadini un quadro aggiornato per pianificare gli spostamenti.

Astral infomobilità ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio forti disagi sulla A1 milano-napoli al momento presenti 7 km di coda per veicolo in fiamme tra Fabro e Orvieto in direzione di Roma mentre per traffico intenso code nel tratto tra il bivio A24 Roma Teramo e Anagni in direzione di Napoli andiamo sul tratto Urbano della Roma Teramo dove è chiuso al traffico per incidente il bivio con la tangenziale est in direzione di quest'ultima con ripercussioni sul tratto urbano con coda a partire da Portonaccio che spostiamo sul Raccordo Anulare sempre per traffico intenso interna si sta in coda tra le...🔗 Leggi su Romadailynews.it

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