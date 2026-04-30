Viabilità Roma Regione Lazio del del 30-04-2026 ore 19 | 10

Alle ore 19:10 del 30 aprile 2026, il sistema di infomobilità della regione Lazio segnala aggiornamenti sulla viabilità a Roma. La redazione di Afta Infomobilità ha rilevato un servizio fornito dall'Astral, l'ente responsabile della gestione delle strade e dei trasporti regionali, che fornisce informazioni in tempo reale sulle condizioni del traffico e eventuali criticità nella zona.

Astral infomobilità trovati dalla redazione di afta infomobilità un servizio della regione Lazio segnaliamo per chi viaggia sulla A1 a Firenze ma coda per veicolo in fiamme nel tratto tra Fabro e Orvieto in direzione di Firenze sempre in A1 ma in direzione Napoli presenti code per traffico intenso nel tratto tra il bivio A24 roma-teramo e Ana andiamo sul tratto Urbano della Roma Teramo Dov'è Chiusa al traffico per incidente il bivio con la tangenziale est in direzione di quest'ultima con ripercussioni sul tratto urbano con coda a partire da Portonaccio in direzione del raccordo coda partire da Tor Cervara ci possiamo sul Raccordo Anulare.🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 30-04-2026 ore 19:10 Notizie correlate Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-04-2026 ore 19:10Astral infomobilità Bentrovati l'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico regolare sul grande raccordo anulare sulle... Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-04-2026 ore 19:10Astral infomobilità salute Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con il raccordo anulare in... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Regione Lazio, Trenitalia: modifiche alla viabilità per lavori di manutenzione infrastrutturale; Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-04-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 26-04-2026 ore 08 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-04-2026 ore 09 | 10. Viabilità Roma Regione Lazio del del 30-04-2026 ore 18:10Astral infomobilità trovati dalla redazione di astol infomobilità un servizio della regione Lazio sulla A1 Roma Napoli per traffico intenso con il tratto ... romadailynews.it Rocca, 'ok a termovalorizzatore Roma ma Gualtieri rispetti l'impegno sulla viabilità'(ANSA) - ROMA, 22 APR - Sul termovalorizzatore di Roma c'è una grande preoccupazione dei territori e io ho invitato il sindaco Gualtieri, che è il Commissario, ad aprire un dialogo con i Comuni per a ... msn.com Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-04-2026 ore 19:40 - facebook.com facebook SICUREZZA: ZOFFILI (LEGA) A CONFERENZA OSCE SU TRATTA, 'NESSO PERICOLOSO TRA TRAFFICO IMMIGRATI E DROGA' = Roma, 21 apr. (Adnkronos) - Il deputato della Lega Eugenio Zoffili, Vicepresidente e Rappresentante speciale per la lott x.com