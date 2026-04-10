Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-04-2026 ore 19 | 10

Alle 19:10 del 10 aprile 2026, l'Astral Infomobilità ha fornito aggiornamenti sulla viabilità nella zona di Roma e del Lazio. La comunicazione riguarda lo stato delle strade e eventuali interventi in corso, con informazioni utili per chi si sposta in queste aree. La redazione continuerà a monitorare la situazione e a fornire aggiornamenti in tempo reale per aiutare gli automobilisti a pianificare i loro spostamenti.

Astral infomobilità salute Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con il raccordo anulare in carreggiata esterna code a tratti per traffico intenso tra le uscite Laurentina diramazione Roma Sud più avanti e tra la Casilina e la Nomentana in carreggiata interna e rallentamenti tra le uscite Nomentana e tra Laurentina e l'Aurelia che spostiamo sul tratto Urbano della Roma Teramo un incidente la causa delle code tra Togliatti E Fiorentini in direzione della tangenziale est passiamo ora al trasporto ferroviario sulla linea L6 Roma Cassino la circolazione permane sospesa per verifiche sulla. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-04-2026 ore 19:10 Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-04-2026 ore 19:10Astral infomobilità Bentrovati l'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico regolare sul grande raccordo anulare sulle... Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-03-2026 ore 19:10Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio Partiamo dalla capitale sul... Argomenti più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-04-2026 ore 10 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-04-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-04-2026 ore 18 | 40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-04-2026 ore 09 | 10. Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-04-2026 ore 18:10Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura via dei risolto ... romadailynews.it Frane diffuse, viabilità compromessa e rischio idrogeologico: la Regione chiede interventi urgenti e una strategia a lungo termine. L’8 aprile incontro a Roma con il ministro Salvini - facebook.com facebook