Viabilità Roma Regione Lazio del del 30-04-2026 ore 18 | 40

Alle ore 18:40 del 30 aprile 2026, la rete di viabilità di Roma e del Lazio presenta alcune variazioni segnalate dal servizio di infomobilità di Astral. La redazione ha rilevato aggiornamenti riguardanti eventuali disagi o interventi sulla rete stradale, senza specificare dettagli ulteriori. Le informazioni sono state pubblicate per informare gli utenti sulle condizioni attuali delle strade in tempo reale.

Astral infomobilità trovati dalla redazione di infomobilità un servizio della regione Lazio segnaliamo per chi viaggia sulla A1 Firenze Roma momento il traffico è bloccato per un veicolo in fiamme nel tratto tra Fabro e Orvieto in direzione di Firenze sempre in A1 ma in direzione Napoli presenti code per traffico intenso nel tratto tra il bivio A24 roma-teramo Anagni andiamo sul tratto Urbano della Roma Teramo Dov'è Chiusa al traffico per incidente il bivio con la tangenziale est in direzione di quest'ultima con ripercussioni sul tratto urbano con coda a partire da Portonaccio in direzione raccordo coda partire da Tor Cervara ci spostiamo.🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 30-04-2026 ore 18:40 Notizie correlate Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-04-2026 ore 18:40Astral infomobilità Bentrovati l'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico regolare sul grande raccordo anulare sulle... Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-04-2026 ore 18:40Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio per correndo al Grande Raccordo Anulare... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Regione Lazio, Trenitalia: modifiche alla viabilità per lavori di manutenzione infrastrutturale; Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-04-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 26-04-2026 ore 08 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 25-04-2026 ore 19 | 40. Viabilità Roma Regione Lazio del del 30-04-2026 ore 18:10Astral infomobilità trovati dalla redazione di astol infomobilità un servizio della regione Lazio sulla A1 Roma Napoli per traffico intenso con il tratto ... romadailynews.it Rocca, 'ok a termovalorizzatore Roma ma Gualtieri rispetti l'impegno sulla viabilità'(ANSA) - ROMA, 22 APR - Sul termovalorizzatore di Roma c'è una grande preoccupazione dei territori e io ho invitato il sindaco Gualtieri, che è il Commissario, ad aprire un dialogo con i Comuni per a ... msn.com Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-04-2026 ore 19:40 - facebook.com facebook SICUREZZA: ZOFFILI (LEGA) A CONFERENZA OSCE SU TRATTA, 'NESSO PERICOLOSO TRA TRAFFICO IMMIGRATI E DROGA' = Roma, 21 apr. (Adnkronos) - Il deputato della Lega Eugenio Zoffili, Vicepresidente e Rappresentante speciale per la lott x.com