Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-04-2026 ore 18 | 40

Alle ore 18:40 del 18 aprile 2026, la viabilità a Roma e nella regione Lazio presenta alcune criticità segnalate da Astral Infomobilità, il servizio di informazione in tempo reale della Regione. La situazione delle strade viene monitorata e comunicata per tenere aggiornati gli utenti su eventuali rallentamenti o chiusure. Le informazioni sono disponibili attraverso i canali ufficiali dell'Astral, che fornisce aggiornamenti costanti sulla circolazione.

Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio per correndo al Grande Raccordo Anulare rallentamenti tra Mentana Roma Teramo in carreggiata interna mentre in carreggiata esterna si rallenta tra le uscite Appia in Romania su un tratto Urbano traffico rallentato con code tra la Togliatti e Portonaccio direzione tangenziale est per la statale Pontina code a tratti per traffico intenso tra Pomezia nord e via di Pratica direzione Grande Raccordo Anulare in via Aurelia rallentamenti altezza Palidoro direzione Roma mentre via Cassia traffico dalla Storta la Giustiniana direzione Trionfale a.🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-04-2026 ore 18:40 Notizie correlate Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-04-2026 ore 18:40Astral infomobilità Bentrovati l'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico regolare sul grande raccordo anulare sulle... Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-03-2026 ore 18:40Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio Partiamo dalla capitale sul tratto... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-04-2026 ore 19 | 10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-04-2026 ore 19 | 10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-04-2026 ore 17 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-04-2026 ore 07 | 25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-04-2026 ore 16:25Astral infomobilità trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio per correndo il grande raccordo anulare si allenta ... romadailynews.it Roma, grandine all’Eur: il maltempo peggiora il caos viabilità dovuto ai cantieri per le ciclabiliRoma sud, stamattina giovedì 26 marzo una fortissima grandinata ha mandato in crisi la viabilità di un quadrante già fragile. All’Eur il traffico è andato in tilt non solo per il maltempo, ma anche pe ... msn.com Regione – A1, chiuso per una notte il tratto Ceprano- #Frosinone verso Roma | tg24.info | Iscriviti al nostro canale facebook https://bit.ly/tg24-fb e al canale whatsapp: https://bit.ly/tg24-wa | #a1 #viabilità facebook