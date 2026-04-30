Viabilità Roma Regione Lazio del del 30-04-2026 ore 17 | 25

Alle ore 17:25 del 30 aprile 2026, Astral Infomobilità ha diffuso un aggiornamento sulla situazione della viabilità nella regione Lazio. La redazione di Afta Infomobilità ha rilevato un servizio fornito dalla regione, che riguarda le condizioni del traffico e eventuali disservizi nelle strade di Roma e dintorni. L'informazione si inserisce nel quadro delle comunicazioni quotidiane sulla mobilità urbana e regionale.

Astral infomobilità trovati dalla redazione di afta infomobilità un servizio della regione Lazio Art chiamo dalla A1 Roma Napoli traffico in aumento tra l'allacciamento di Roma Sud Valmontone in direzione di Napoli ci spostiamo sul Raccordo Anulare in interna si sta incollata le uscite via Casal del Marmo e Salaria Poi tra Bufalotta e Prenestina in esterna coda partita La Roma Fiumicino e Appia sul tratto Urbano della Roma Teramo si sta in coda tra Portonaccio e Tor Cervara Verso il raccordo anulare cosa a partire da Portonaccio in direzione tangenziale est e lentamente interessa anche la Roma Fiumicino tra via del Cappellaccio e via della...🔗 Leggi su Romadailynews.it

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