Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-04-2026 ore 17 | 25

Alle 17:25 di oggi, il servizio Astral Infomobilità ha fornito aggiornamenti in tempo reale sulla viabilità nella zona di Roma e del Lazio. Le informazioni riguardano le condizioni del traffico e eventuali interventi in corso, al fine di informare gli automobilisti sulla situazione attuale delle strade. I dati sono accessibili tramite il portale ufficiale e le app di Astral Infomobilità, utili per pianificare gli spostamenti.

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità servizio della regione Lazio Iniziamo dalla A1 Roma Napoli dove ci sono rallentamenti per traffico tra il bivio per Roma Sud Valmontone e più avanti tra Colleferro e Anagni verso Napoli poi sul Raccordo Anulare Dove Al momento abbiamo coda in carreggiata interna tra Aurelia e Selva Candida è più avanti tra Cassia bis Salaria tra Nomentana e La Rustica in esterna code a tratti dalla Roma Fiumicino fino alla Tuscolana restiamo proprio sulla Roma Fiumicino dove si procede a rilento tra Parco dei Medici e viale Isacco Newton in direzione del centro traffico rallentato...🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-04-2026 ore 17:25 Notizie correlate Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-04-2026 ore 17:25Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio percorrendo la strada statale Pontina code per... Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-02-2026 ore 17:25Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio partiamo da Roma sul Raccordo Anulare... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-04-2026 ore 09 | 10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-04-2026 ore 19 | 10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-04-2026 ore 10 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-04-2026 ore 07 | 25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-04-2026 ore 15:25Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio è un invito All'attenzione per chi è ... romadailynews.it Roma, grandine all’Eur: il maltempo peggiora il caos viabilità dovuto ai cantieri per le ciclabiliRoma sud, stamattina giovedì 26 marzo una fortissima grandinata ha mandato in crisi la viabilità di un quadrante già fragile. All’Eur il traffico è andato in tilt non solo per il maltempo, ma anche pe ... msn.com Frane diffuse, viabilità compromessa e rischio idrogeologico: la Regione chiede interventi urgenti e una strategia a lungo termine. L’8 aprile incontro a Roma con il ministro Salvini - facebook.com facebook "#Roma #viabilità #Atac Alla Garbatella dalle 9,30 alle 13,30 manifestazione in piazza Oderico da Pordenone, sotto alla sede" - Results on X | Live Posts & Updates x.com