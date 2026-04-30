Viabilità Roma Regione Lazio del del 30-04-2026 ore 16 | 25

Alle ore 16:25 di oggi, 30 aprile 2026, il servizio di Astral infomobilità ha diffuso aggiornamenti sulla viabilità nella regione Lazio e a Roma. La comunicazione fornisce informazioni sullo stato del traffico e eventuali interruzioni o deviazioni in atto. La redazione continuerà a monitorare la situazione e a fornire eventuali nuovi aggiornamenti per i cittadini e gli utenti della strada.

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico in aumento sulla rete via della Regione sulla A1 Roma Napoli code per traffico intenso tra il bivio per la diramazione Roma Sud Colleferro in direzione di Napoli code anche in direzione opposta complice un veicolo in panne tra Valmontone e il bivio per la diramazione Roma Sud trafficato anche il raccordo anulare interna si sta in coda tra le uscite Trionfale e Salaria Poi tra Bufalotta e Prenestina in esterna a Coda a tratti tra la Roma Fiumicino e da Appia tratto Urbano della Roma Teramo si sta in coda tra Portonaccio...🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 30-04-2026 ore 16:25 Notizie correlate Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-04-2026 ore 16:25Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio percorrendo la strada statale Pontina code per... Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-04-2026 ore 16:25Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul Raccordo Anulare cold in esterna tra la Roma... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Regione Lazio, Trenitalia: modifiche alla viabilità per lavori di manutenzione infrastrutturale; Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-04-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 26-04-2026 ore 08 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-04-2026 ore 09 | 10. Viabilità Roma Regione Lazio del del 30-04-2026 ore 08:40Astral infomobilità una saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio accordo anulare interna proseguono i ... romadailynews.it Rocca, 'ok a termovalorizzatore Roma ma Gualtieri rispetti l'impegno sulla viabilità'(ANSA) - ROMA, 22 APR - Sul termovalorizzatore di Roma c'è una grande preoccupazione dei territori e io ho invitato il sindaco Gualtieri, che è il Commissario, ad aprire un dialogo con i Comuni per a ... msn.com Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-04-2026 ore 19:40 - facebook.com facebook SICUREZZA: ZOFFILI (LEGA) A CONFERENZA OSCE SU TRATTA, 'NESSO PERICOLOSO TRA TRAFFICO IMMIGRATI E DROGA' = Roma, 21 apr. (Adnkronos) - Il deputato della Lega Eugenio Zoffili, Vicepresidente e Rappresentante speciale per la lott x.com