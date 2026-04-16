Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-04-2026 ore 16 | 25

Il servizio di Astral infomobilità della regione Lazio fornisce aggiornamenti sulla viabilità a Roma e dintorni. Nell'ultima comunicazione, datata 16 aprile 2026 alle 16:25, vengono segnalate eventuali variazioni o disagi sulla rete stradale e sui mezzi di trasporto pubblico della zona. Queste informazioni sono utili per chi si sposta in città e desidera pianificare i propri percorsi in anticipo.

Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul Raccordo Anulare cold in esterna tra la Roma Fiumicino da diramazione Roma Sud in Italia Invece si segnalano auto in coda all'altezza Casal del Marmo e proseguendo tra Cassia bis Flaminia così come hai più avanti tra Nomentana e Prenestina nel tratto Urbano della A24 altro incrocia porto marzo in Viale Palmiro Togliatti direzione del raccordo anulare sulla Roma Fiumicino invece cose tra l'euro e il ponte della Magliana sempre in direzione del Raccordo Anulare ci sposiamo sulle consolari ancora disagi per l'incidente sulla via Salaria che.🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-04-2026 ore 16:25 Notizie correlate Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-04-2026 ore 16:25Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio percorrendo la strada statale Pontina code per... Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-02-2026 ore 16:25Astral infomobilità saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Ossa infomobilità un servizio della regione Lazio Roma sul Raccordo Anulare in... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-04-2026 ore 10 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-04-2026 ore 09 | 10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-04-2026 ore 19 | 10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-04-2026 ore 10 | 25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-04-2026 ore 09:10Astral infomobilità saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico intenso sul Raccordo Anulare a ... romadailynews.it Roma, grandine all’Eur: il maltempo peggiora il caos viabilità dovuto ai cantieri per le ciclabiliRoma sud, stamattina giovedì 26 marzo una fortissima grandinata ha mandato in crisi la viabilità di un quadrante già fragile. All’Eur il traffico è andato in tilt non solo per il maltempo, ma anche pe ... msn.com Frane diffuse, viabilità compromessa e rischio idrogeologico: la Regione chiede interventi urgenti e una strategia a lungo termine. L’8 aprile incontro a Roma con il ministro Salvini facebook