Viabilità Roma Regione Lazio del del 30-04-2026 ore 13 | 25

Alle 13:25 del 30 aprile 2026, Astral infomobilità ha diffuso un aggiornamento sulla viabilità nella zona di Roma e del Lazio. La comunicazione fornisce informazioni sulla situazione del traffico e sulle eventuali criticità presenti al momento, con l’obiettivo di aggiornare gli automobilisti e i cittadini sulla situazione delle strade nella regione.

Astral infomobilità una saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio Partiamo dalla riapertura al transito di via di Trigoria In entrambe le direzioni nel tratto tra via Pontina e via Arena contestualmente è stato riaperto lo svincolo sulla strada statale Pontina in entrata e in uscita e ci spostiamo sul raccordo anulare di Roma in esterna code per incidente tra la 91 Roma Fiumicino El Ostiense è più avanti tra Laurentina e Appia è ancora sempre per traffico intenso Cure altezza Tuscolana Si procede a rilento anche sulla carreggiata interna del raccordo all'altezza di Labaro ci spostiamo sul.🔗 Leggi su Romadailynews.it

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