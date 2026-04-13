Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-04-2026 ore 13 | 25

Alle ore 13:25 del 13 aprile 2026, sulla rete di viabilità della Regione Lazio a Roma, sono state segnalate alcune criticità e disagi. La redazione di Astral infomobilità fornisce aggiornamenti in tempo reale per informare gli utenti sulle condizioni delle strade e sui possibili rallentamenti. Le segnalazioni riguardano principalmente arterie principali, con alcune aree che presentano code o limitazioni alla circolazione.

Astral infomobilità Ben ritrovati all'ascolto dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio la circolazione è indicata scorrevole sulla rete viaria regionale uniche eccezioni la statale Pontina dove un incidente a causa delle code all'altezza di Spinaceto in direzione del raccordo anulare Air allenamenti per traffico sulla carreggiata esterna del raccordo dalla via del Mare alla Colombo e più avanti in prossimità dell'uscita Ardeatina è proprio sulla Ardeatina per i cantieri attivi in queste ore traffico rallentato tra via di Castel di Leva il raccordo anulare nelle due direzioni di marcia infine l'allerta meteo.🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-04-2026 ore 13:25 Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-04-2026 ore 13:25Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura del raccordo di... Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-02-2026 ore 13:25Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio partiamo dal raccordo anulare di...