Viabilità Roma Regione Lazio del del 30-04-2026 ore 12 | 25

Alle 12:25 del 30 aprile 2026, il servizio di Astral Infomobilità ha comunicato aggiornamenti sulla viabilità nella zona di Roma e del Lazio. La redazione ha diffuso le ultime notizie relative alle condizioni del traffico e alle eventuali chiusure o deviazioni in atto, offrendo informazioni utili per chi si sposta nella regione. La comunicazione si rivolge a automobilisti e pendolari in cerca di dati aggiornati sulle strade della capitale e dintorni.

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio partiamo dal raccordo anulare dove in esterna Ci sono code per traffico intenso tra Pontina e Tuscolana e si procede a rilento sempre per traffico intenso Anche sulla carreggiata interna del raccordo all'altezza di Labaro e ci sposiamo sul tratto Urbano della A24 Roma Teramo Dove troviamo rallentamenti a partire da Portonaccio e fino alla tangenziale est e rallentamenti ci sono anche sulla 91 Roma Fiumicino all'altezza della ANSA del Tevere verso la Colombo e verso il centro di Roma trafficata La Flaminia dalla raccordo a via.🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 30-04-2026 ore 12:25 Notizie correlate Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-04-2026 ore 12:25Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura la strada regionale... Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-04-2026 ore 12:25Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul grande raccordo anulare un incidente rallenta... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Regione Lazio, Trenitalia: modifiche alla viabilità per lavori di manutenzione infrastrutturale; Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-04-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 26-04-2026 ore 08 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-04-2026 ore 09 | 10. Viabilità Roma Regione Lazio del del 30-04-2026 ore 07:25Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio passiamo dalla raccordo anulare di Roma ... romadailynews.it Rocca, 'ok a termovalorizzatore Roma ma Gualtieri rispetti l'impegno sulla viabilità'(ANSA) - ROMA, 22 APR - Sul termovalorizzatore di Roma c'è una grande preoccupazione dei territori e io ho invitato il sindaco Gualtieri, che è il Commissario, ad aprire un dialogo con i Comuni per a ... msn.com Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-04-2026 ore 19:40 - facebook.com facebook SICUREZZA: ZOFFILI (LEGA) A CONFERENZA OSCE SU TRATTA, 'NESSO PERICOLOSO TRA TRAFFICO IMMIGRATI E DROGA' = Roma, 21 apr. (Adnkronos) - Il deputato della Lega Eugenio Zoffili, Vicepresidente e Rappresentante speciale per la lott x.com