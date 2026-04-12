Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-04-2026 ore 12 | 25

Alle ore 12:25 del 12 aprile 2026, il servizio Astral infomobilità fornisce aggiornamenti sulla viabilità nella zona di Roma e nel Lazio. Si tratta di un'iniziativa della regione per monitorare e comunicare in tempo reale le condizioni delle strade e i possibili disagi in corso. L'informazione viene trasmessa attraverso il canale ufficiale, offrendo dati aggiornati sulla circolazione e eventuali interventi in atto.

Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul grande raccordo anulare un incidente rallenta il traffico Pontina Roma Fiumicino in carreggiata interna in via Aurelia code tra Torre in Pietra e Palidoro direzione Civitavecchia sulla statale Pontina contratti per traffico intenso tra il grande raccordo e via di Pratica di Latina in via Nettunense si rallenta a Pavona in prossimità dell'incrocio con l'aria del mare nei due sensi di marcia in via Appia rallentamenti tra Santa Maria delle Mole e saltocchio direzione Albano mentre in via Casilina code tra Borghesiana e finocchio nelle due direzioni con le ripercussioni alla viabilità locale di via di Vermicino per la di veloce ad Astral infomobilità è tutto il prossimo aggiornamento un servizio della Lazio https:storage.🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-04-2026 ore 12:25 Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-04-2026 ore 12:25Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura la strada regionale... Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-03-2026 ore 12:25Astral infomobilità una saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità una servizio della regione Lazio la situazione del traffico sul...