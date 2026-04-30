Viabilità Roma Regione Lazio del del 30-04-2026 ore 11 | 25

Oggi alle 11:25, il servizio di Astral Infomobilità ha diffuso aggiornamenti sulla viabilità nella zona di Roma e nel Lazio. La redazione ha comunicato le ultime notizie riguardanti le condizioni del traffico e eventuali interventi in corso, fornendo informazioni utili per chi si sposta nelle aree interessate. Le news vengono aggiornate regolarmente per tenere gli automobilisti informati sui principali sviluppi lungo le strade e le autostrade della regione.

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità una servizio della regione Lazio Partiamo dalla raccordo anulare in esterna code per traffico intenso tra Roma Fiumicino e Pontina Si procede a rilento sempre per traffico intenso sulla carreggiata interna della raccordo anulare tra Casilina e a cose poi sul tratto Urbano della A24 dalla raccordo alla tangenziale est verso quest'ultima anche sulla 91 Roma Fiumicino Ci sono code all'altezza della ANSA del Tevere verso la Colombo e verso il centro tra la Flaminia dalla raccordo a via dei Due Ponti sulla Salaria all'altezza dell'aeroporto dell'Urbe e sulla Appia...🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 30-04-2026 ore 11:25 Notizie correlate Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-04-2026 ore 11:25Astral infomobilità salute e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura la A1 Roma Napoli primo... Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-04-2026 ore 11:25Astral infomobilità Buongiorno dalla redazione di altre l'infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura cose sulla carreggiata interna del... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Regione Lazio, Trenitalia: modifiche alla viabilità per lavori di manutenzione infrastrutturale; Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-04-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 26-04-2026 ore 08 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-04-2026 ore 09 | 10. Viabilità Roma Regione Lazio del del 30-04-2026 ore 07:25Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio passiamo dalla raccordo anulare di Roma ... romadailynews.it Rocca, 'ok a termovalorizzatore Roma ma Gualtieri rispetti l'impegno sulla viabilità'(ANSA) - ROMA, 22 APR - Sul termovalorizzatore di Roma c'è una grande preoccupazione dei territori e io ho invitato il sindaco Gualtieri, che è il Commissario, ad aprire un dialogo con i Comuni per a ... msn.com Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-04-2026 ore 19:40 - facebook.com facebook SICUREZZA: ZOFFILI (LEGA) A CONFERENZA OSCE SU TRATTA, 'NESSO PERICOLOSO TRA TRAFFICO IMMIGRATI E DROGA' = Roma, 21 apr. (Adnkronos) - Il deputato della Lega Eugenio Zoffili, Vicepresidente e Rappresentante speciale per la lott x.com