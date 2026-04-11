Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-04-2026 ore 11 | 25

Alle 11:25 di oggi, l’infomobilità di Astral ha diffuso aggiornamenti sulla viabilità nella zona di Roma e del Lazio. Il servizio, gestito dalla regione, fornisce informazioni in tempo reale sulle condizioni del traffico e eventuali disagi. La comunicazione viene trasmessa attraverso diversi canali per informare gli automobilisti e i pendolari sulle situazioni più recenti lungo le principali arterie della regione.

Astral infomobilità Buongiorno dalla redazione di altre l'infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura cose sulla carreggiata interna del raccordo anulare in via Appia e tra Laurentina e Roma Fiumicino cos'è anche in esterna tra Aurelia e Roma Fiumicino e traffico diramazione Roma sud e anche all'altezza della 24 è proprio sulla A24 nel tratto Urbano abbiamo code per traffico intenso tra Portonaccio e la tangenziale verso il centro cose per traffico anche sulla Roma Fiumicino te la Colombo e anzi del Tevere verso raccordo quadrati sulla caccia te l'ho già te la Giustiniana nei due sensi rallentamenti a tratti sulla Pontina da raccordo Romano verso Latina Federico Di Lernia telefono habilita è tutto Grazie per l'attenzione è il prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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