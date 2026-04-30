Viabilità Roma Regione Lazio del del 30-04-2026 ore 09 | 40

Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità. Alle ore 09:40 del 30 aprile 2026, sono state segnalate alcune variazioni sulla viabilità nella zona di Roma e nel Lazio. Il servizio fornisce aggiornamenti in tempo reale sul traffico e sulle condizioni stradali per aiutare gli automobilisti a pianificare i propri spostamenti. Le informazioni sono rese disponibili dagli operatori di Astral, che monitorano costantemente la situazione sulla rete stradale regionale.

Astral infomobilità saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità è un servizio della regione Lazio Partiamo dalla raccordo anulare in esterna e ormai risolto l'incidente avvenuto in precedenza permangono rallentamenti tra Cassia bis e Casal del Marmo più avanti code per traffico intenso all'altezza della Aurelia e tra Roma Fiumicino e si procede a rilento sempre per traffico intenso sulla carreggiata interna del raccordo tra Nomentana Tiburtina e tra Casilina e Appia cosa tratti anche sul tratto Urbano della A24 dal raccordo fino alla tangenziale est cose sulla 91 Roma Fiumicino l'altezza della ANSA del Tevere verso la Colombo...🔗 Leggi su Romadailynews.it

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