Viabilità Roma Regione Lazio del del 30-04-2026 ore 09 | 10

Alle 9:10 del 30 aprile 2026, Astral Infomobilità ha diffuso il suo aggiornamento sulla viabilità nella regione Lazio e a Roma. La comunicazione è stata trasmessa dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio dedicato a fornire informazioni sul traffico e le condizioni delle strade nella zona.

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio partiamo dal raccordo anulare in esterna risolto l'incidente avvenuto in precedenza permangono comunque code tra Cassia bis e Casal del Marmo prestare attenzione ho dei poi per traffico intenso all'altezza dell' Aurelia tra roma-fiumicino puntina e si procede a rilento sempre per traffico intenso Anche sulla carreggiata interna del raccordo tra nomentane Tiburtina e più avanti tra Casilina e Appia con le poi sul tratto Urbano della A24 dalla raccordo fino alla tangenziale est verso il centro code sulla 91 Roma Fiumicino altezza...🔗 Leggi su Romadailynews.it

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