Viabilità Roma Regione Lazio del del 30-04-2026 ore 08 | 40

Alle prime luci dell’alba, le autorità hanno segnalato alcune variazioni nella viabilità della città e della regione Lazio. A partire dalle prime ore del mattino, sono stati comunicati cambiamenti nelle condizioni del traffico e nelle eventuali limitazioni alla circolazione. Le informazioni aggiornate sono disponibili tramite i canali ufficiali di Astral Infomobilità, che fornisce dettagli sulle situazioni di disagio o deviazioni in corso.

Astral infomobilità una saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio accordo anulare interna proseguono i disagi a causa di un incidente avvenuto in precedenza con incolonnamenti tra Cassia bis e Aurelia in via di risoluzione l'incidente in fase di riapertura lecca pregiate prestare comunque attenzione cose poi per traffico intenso all'altezza della Pontina Si procede a rilento sempre per traffico intenso Anche sulla carreggiata interna della raccordo anulare tra nome e Tiburtina e più avanti tra Casilina e Appia con le poi sul tratto Urbano della A24 dalla raccordo fino alla tangenziale est.🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 30-04-2026 ore 08:40 Notizie correlate Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-04-2026 ore 08:40Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico momento Come di consueto... Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-04-2026 ore 08:40Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio il traffico si mantiene... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Regione Lazio, Trenitalia: modifiche alla viabilità per lavori di manutenzione infrastrutturale; Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-04-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 26-04-2026 ore 08 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-04-2026 ore 09 | 10. Viabilità Roma Regione Lazio del del 30-04-2026 ore 08:40Astral infomobilità una saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio accordo anulare interna proseguono i ... romadailynews.it Rocca, 'ok a termovalorizzatore Roma ma Gualtieri rispetti l'impegno sulla viabilità'(ANSA) - ROMA, 22 APR - Sul termovalorizzatore di Roma c'è una grande preoccupazione dei territori e io ho invitato il sindaco Gualtieri, che è il Commissario, ad aprire un dialogo con i Comuni per a ... msn.com Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-04-2026 ore 19:40 - facebook.com facebook SICUREZZA: ZOFFILI (LEGA) A CONFERENZA OSCE SU TRATTA, 'NESSO PERICOLOSO TRA TRAFFICO IMMIGRATI E DROGA' = Roma, 21 apr. (Adnkronos) - Il deputato della Lega Eugenio Zoffili, Vicepresidente e Rappresentante speciale per la lott x.com