Viabilità Roma Regione Lazio del del 30-04-2026 ore 07 | 25

Alle prime luci del mattino, la redazione di Astral infomobilità fornisce aggiornamenti sulla viabilità nella regione Lazio, con un focus particolare sulla città di Roma. Alle 07:25 del 30 aprile 2026, vengono diffuse informazioni relative alla situazione del traffico e alle condizioni delle strade, offrendo un quadro dettagliato delle condizioni attuali per i pendolari e gli utenti della strada.

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio passiamo dalla raccordo anulare di Roma in esterna un incidente provoca code tra Trionfale e Montespaccato coinvolti 5 veicoli si transita sulla sola corsia di emergenza prestare Attenzione si procede Inoltre a rilento per traffico intenso sulla carreggiata interna del raccordo anulare tra Casilina e Appia più sposiamo sul tratto Urbano della A24 Roma Teramo Dove troviamo code da Tor Cervara fino alla tangenziale est in direzione del centro sempre verso il centro trafficata La Flaminia all'altezza di Malborghetto e proseguendo...🔗 Leggi su Romadailynews.it

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