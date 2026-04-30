A Taranto la situazione della viabilità si fa sempre più critica, con crescenti problemi di traffico e carenza di parcheggi, in particolare nel centro storico. La questione ha portato a richieste di audizioni presso le istituzioni regionali, mentre cittadini e associazioni segnalano l’aumento delle difficoltà nel muoversi per le strade della città. La situazione ha suscitato preoccupazione tra chi vive e lavora nel borgo.

La viabilità a Taranto resta al centro del dibattito politico e sociale, mentre cresce la percezione di una città sempre più difficile da attraversare, soprattutto nel borgo cittadino dove traffico, cantieri e carenza di parcheggi stanno rendendo l’accessibilità un problema quotidiano. A sollevare con forza la questione è il vicepresidente del Consiglio regionale e consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Renato Perrini, che ha richiesto un’audizione urgente in Commissione Trasporti. L’obiettivo è fare chiarezza sulle criticità che interessano l’intero sistema infrastrutturale jonico, chiedendo la convocazione del presidente della Regione...🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Viabilità in emergenza a Taranto: richieste audizioni in Regione e allarme parcheggi e traffico

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Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Provvedimenti viabilità cittadina; Fiera di Aprile: domenica 26 aprile modifiche alla viabilità cittadina; Emergenza viabilita’: nel Vastese servono oltre 65 milioni, danneggiato il 90% delle strade; Emergenza viabilità interna, incontro pubblico a San Giuliano di Puglia: istituzioni e cittadini a confronto.

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