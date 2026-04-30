Vernissage | Ditta Artigianale e Street Levels Gallery - Exit Enter

Lo scorso fine settimana si è tenuto il vernissage presso la caffetteria in via Solferino, dove si sono svolte inaugurazioni di esposizioni organizzate in collaborazione con Street Levels Gallery. La caffetteria, nota per il suo caffè specialty e le produzioni di bakery, si conferma come spazio culturale e sociale nel centro di Firenze. L’evento ha visto la partecipazione di vari artisti e pubblico locale, con interventi e presentazioni dedicate alle opere esposte.

Ditta Artigianale, nell’avvenieristica caffetteria di Via Solferino 21, si conferma non solo come punto di riferimento per lo specialty coffee e bakery, ma come vero e proprio hub culturale e sociale nel cuore di Firenze. In una visione che unisce l’eleganza del quartiere alla scena artistica.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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