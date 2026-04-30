Ventuno miliardi in più per i lavoratori grazie al taglio del cuneo fiscale e la revisione dell’Irpef | Fazzolari fa il punto

Il governo sta preparando un intervento che prevede un aumento di ventuno miliardi di euro destinati ai lavoratori, attraverso la riduzione del cuneo fiscale e una revisione dell’Irpef. Fazzolari ha illustrato i dettagli di questa misura, che sarà presentata nei prossimi giorni. Il 2 maggio, il governo Meloni diventerà il secondo esecutivo più a lungo in carica dalla fine della Seconda guerra mondiale.

“Un dato su tutti”. Mentre il governo Meloni si appresta a diventare (il 2 maggio) il secondo più longevo della storia repubblicana, Giovanbattista Fazzolari pone all’attenzione numeri incontrovertibili che costituiscono il punto di forza di cui andare orgogliosi: le leggi finanziarie dell’esecutivo Meloni hanno messo nelle tasche degli italiani 21 miliardi di euro in più. Si tratta di 21 miliardi di euro in meno per lo Stato ogni anno, e di altrettanti in più nelle tasche di lavoratori e famiglie grazie al taglio del cuneo fiscale e alla revisione dell’Irpef. È il dato che Giovanbattista Fazzolari mette al centro, parlando con Adnkronos. Fazzolari: “Il vero elemento di forza del lavoro svolto”.🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - “Ventuno miliardi in più per i lavoratori grazie al taglio del cuneo fiscale e la revisione dell’Irpef”: Fazzolari fa il punto Notizie correlate Taglio cuneo fiscale: ecco quanto guadagnerai in più a maggioIl prossimo primo maggio porterà un respiro più leggero per i portafogli di milioni di lavoratori dipendenti in Italia, grazie a un nuovo pacchetto... Certificazione Unica 2026 su NoiPA: disponibile online con nuova sezione sul taglio del cuneo fiscale. Ecco come scaricarlaIl sistema NoiPA ha reso disponibile nell’area riservata del portale e sull’app ufficiale la Certificazione Unica (CU) 2026, relativa ai redditi... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Il costo della guerra per le imprese italiane: serviranno fino a 21 miliardi in più per pagare le bollette; Difesa, 12 miliardi in più di spesa nei prossimi 3 anni senza infrazione Ue. I DATI; Guerra e caro energia: fino a 21 miliardi di costi in più per le imprese italiane; L’allarme di Confindustria sul caro energia: Per le imprese conto da 7 a 21 miliardi. Bilancio pluriennale, il Parlamento Ue conferma l’aumento da 200 miliardi, via al braccio di ferro con il ConsiglioL'Aula del Parlamento europeo approva la posizione negoziale sul bilancio 2028-2034: via libera alal richiesta di 200 miliardi di euro in più ... eunews.it L’Italia supera il 2 per cento Nato riclassificando spese già esistentiDodici miliardi di euro in più per la difesa in un solo anno. E’ il salto che l’Italia dichiara alla Nato nel 2025: da 33,4 a 45,3 miliardi, arrivando così al 2,01 per cento del pil, appena sopra la ... ilfoglio.it Ventuno donne rifugiate vietnamite guardavano le sue unghie. Lei fece una telefonata. Cinquant'anni dopo, quella telefonata divenne un'industria americana da 8 miliardi di dollari. Aprile 1975. Saigon cadde nelle mani dell'Esercito del Vietnam del Nord. Nel - facebook.com facebook