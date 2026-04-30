Il Venezuela e la compagnia petrolifera britannica hanno firmato un accordo per esplorare nuove riserve di gas offshore nell’area di Loran. L’intesa si inserisce nel quadro di contratti recentemente siglati con altre società energetiche internazionali per lo sviluppo di risorse nella regione. L’operazione prevede attività di ricerca e possibile estrazione in un settore strategico per il settore energetico locale.

? Cosa sapere Venezuela e BP firmano accordo per esplorazione gas offshore nell'area di Loran.. L'intesa segue i recenti contratti con Repsol ed Eni per il settore energetico.. Il governo venezuelano e la compagnia britannica BP hanno siglato oggi un memorandum d’intesa per l’esplorazione e lo sviluppo di giacimenti di gas naturale offshore nell’area di Loran, in prossimità del confine marittimo con Trinidad e Tobago. La firma dell’accordo è avvenuta all’interno del Palazzo presidenziale di Miraflores, precisamente nel Salone Sol del Perú, dove la ministra degli Idrocarburi Paula Henao ha incontrato il direttore dell’esplorazione di BP, David Campbell.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Venezuela e BP: nuova corsa al gas offshore nell’area di Loran

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Panoramica sull’argomento

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