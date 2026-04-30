Vede i carabinieri e scappa | 28enne novarese arrestato con la cocaina a Domodossola

Un giovane di 28 anni residente nel novarese è stato arrestato dai carabinieri a Domodossola dopo aver tentato di scappare alla vista delle forze dell’ordine. L’uomo è stato fermato nei pressi degli impianti sportivi e trovato in possesso di cocaina. L’arresto è avvenuto nel corso di un controllo e l’arrestato è stato portato in caserma.

Fermato con la droga nei pressi degli impianti sportivi di Domodossola. Un giovane di 28 anni residente nel novarese è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.Il controllo e la fugaL'operazione è scattata nella serata di ieri.🔗 Leggi su Novaratoday.it

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