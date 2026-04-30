È stato diffuso oggi il rapporto annuale dell’Autorità di supervisione e informazione finanziaria del Vaticano. Il documento riguarda le attività di vigilanza e trasparenza sui flussi finanziari, con l’obiettivo di sostenere la missione della Santa Sede. Il rapporto fornisce dettagli sulle verifiche effettuate e sui controlli svolti nel corso dell’ultimo anno. La pubblicazione si inserisce nel quadro degli sforzi per garantire chiarezza nelle operazioni finanziarie dell’ente.

Vigilanza e trasparenza finanziaria a supporto della missione della Santa Sede: è stato pubblicato oggi il rapporto annuale dell’Autorità di supervisione e informazione finanziaria vaticana. Servizio di Rita Salerno TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it

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Vaticano, ASIF: vigilanza e trasparenza finanziaria a supporto della Santa Sede

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