È stato reso pubblico oggi il rapporto annuale dell’Autorità di supervisione e informazione finanziaria del Vaticano. Il documento fornisce dettagli sulla vigilanza e sulla trasparenza finanziaria adottate per sostenere le attività della Santa Sede. La pubblicazione si inserisce in un quadro di monitoraggio delle pratiche economiche e finanziarie dell’ente, senza includere commenti o analisi aggiuntive.

Vigilanza e trasparenza finanziaria a supporto della missione della Santa Sede: è stato pubblicato oggi il rapporto annuale dell’Autorità di supervisione e informazione finanziaria vaticana. Servizio di Rita Salerno TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it

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Vaticano, ASIF: vigilanza e trasparenza finanziaria a supporto della Santa Sede

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