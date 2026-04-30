A Valdobbiadene arriva il nuovo Cartizze Extra Brut prodotto dall'azienda locale, con 3990 bottiglie numerate in uscita a maggio. Questo spumante si distingue per la sua forte concentrazione di mineralità, dovuta al cru di provenienza. La produzione è rivolta principalmente al settore della ristorazione, offrendo un'opzione diversa nel panorama dei vini spumanti della zona.

? Cosa sapere Val d'Oca lancia 3990 bottiglie numerate del nuovo Cartizze Extra Brut a maggio.. Il prodotto punta sulla mineralità del cru per il canale della ristorazione.. Le colline di Valdobbiadene si preparano a un nuovo capitolo con l’arrivo delle 3990 bottiglie numerate del nuovo Cartizze Extra Brut di Val d’Oca, frutto della vendemmia 2025 che punta tutto sulla purezza del territorio. Siamo qui, tra i profumi del borgo, a parlare di una novità che arriva direttamente dai vigneti d’eccellenza. La linea Heritage della cantina si arricchisce con un prodotto che non è solo vino, ma il culmine di un percorso iniziato tempo fa con le versioni più secche del Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Valdobbiadene: arriva il nuovo Cartizze Extra Brut, pura mineralità

Notizie correlate

Le Nike x Swarovski sono le sneaker più extra del 2026 (e sì, sono pura Y2K fantasy)Se pensavi che l’era del “less is more” avesse completamente cancellato il drama, ripensaci.

Gewiss presenta system pura, un’idea allo stato pura(Adnkronos) – In collaborazione con Gewiss Dall’esperienza di System nasce System Pura, la serie civile che unisce la qualità e l’affidabilità di...

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Essenziale e contemporaneo: il nuovo Cartizze extra brut di Val d’Oca; Val d'Oca Cartizze Extra Brut: stile contemporaneo e sostenibilità in edizione limitata; 2025 Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore di Cartizze DOCG Dry; Dalla terra del Valdobbiadene DOCG alla stampa internazionale, gli spumanti Col Vetoraz raccontano l’eccellenza.

Essenziale e contemporaneo: il nuovo Cartizze extra brut di Val d’OcaLa linea Heritage si arricchisce di un’interpretazione orientata a freschezza, verticalità e precisione stilistica. Anche il packaging racconta concretamente il legame con il territorio ... trevisotoday.it

Val d'Oca Cartizze Extra Brut: stile contemporaneo e sostenibilità in edizione limitataLa linea Heritage si amplia con un Extra Brut dal profilo fresco e verticale, mentre il packaging sostenibile valorizza il legame con il territorio ... horecanews.it

VINI E SPUMANTI - La linea Heritage si amplia con un Extra Brut dal profilo fresco e verticale, mentre il packaging sostenibile valorizza il legame con il territorio @ValdocaProsecco #horeca #foodservice #CartizzeExtraBrut x.com

VINI E SPUMANTI - La linea Heritage si amplia con un Extra Brut dal profilo fresco e verticale, mentre il packaging sostenibile valorizza il legame con il territorio VAL D'OCA - facebook.com facebook