Valanghe il bilancio dell’Euregio | 500 episodi provocati da persone

Lo scorso inverno sono state registrate circa 500 valanghe provocate da persone in Trentino-Alto Adige e Tirolo, rispetto alle 200 dell’anno precedente. Questi episodi sono stati segnalati dalle autorità locali, che hanno monitorato gli eventi durante i mesi più freddi. Le valanghe causate dall’uomo sono più che raddoppiate rispetto all’anno precedente, evidenziando un incremento significativo nel numero di incidenti di origine umana.

Sono 500 le valanghe provocate da persone avvenute lo scorso inverno in Trentino-Alto Adige e in Tirolo; l’anno precedente se ne contavano 200. È questo il bilancio del bollettino valanghe dell’Euregio che per 156 giorni ha informato turisti e sciatori sulle condizioni del manto nevoso sulle.🔗 Leggi su Trentotoday.it

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