Usa-Iran Trump | Avanti tutta con blocco navale Teheran | Vuole strangolarci

L'ex presidente degli Stati Uniti ha annunciato l'intenzione di rafforzare l'applicazione di un blocco navale contro l'Iran, con l'obiettivo di esercitare pressione sull'economia del paese. Teheran ha risposto accusando gli Stati Uniti di voler strangolare il settore economico nazionale. La questione ha riacceso le tensioni tra le due parti, mentre le autorità statunitensi sostengono che la strategia mira a contenere il programma nucleare iraniano.

(Adnkronos) – Donald Trump punta sulla 'strategia del boa' contro l'Iran: blocco navale prolungato per strangolare l'economia di Teheran. Il presidente americano ribadisce la volonta di mantenere la morsa sullo Stretto di Hormuz a tempo indeterminato: "Il blocco è geniale ed efficace al 100%". L'obiettivo è azzerare le esportazioni di petrolio iraniano e costringere la. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Chiara Ferragni, dal fazzoletto agli errori grammaticali: “strategia vincente” da Fazio.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Iran, Trump minaccia con l’armata. Teheran: risposta schiacciante Notizie correlate Iran: mancato accordo Usa-Teheran. Trump annuncia blocco navale a HormuzNessun accordo dopo il round di negoziati tra Stati Uniti e Iran in Pakistan, con tensioni che restano alte su nucleare e libertà di navigazione... Leggi anche: Iran, Trump avanti tutta: “Teheran vuole accordo ma è troppo tardi” Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Iran-Usa, negoziati in bilico. Trump: Accordo o distruggo tutto. Colpita e bloccata nave di Teheran; Medio Oriente, Trump: 'Dall'Iran un nuovo documento dopo lo stop al viaggio in Pakistan degli inviati Usa'; Merz attacca sull’Iran: Senza strategia, Usa umiliati da Teheran; Agli Stati Uniti la guerra è costata 25 miliardi di dollari. Usa-Iran, Trump: Avanti tutta con blocco navale. Teheran: Vuole strangolarciIl presidente non allenta la morsa su Hormuz: 'E' geniale e funziona al 100%'. Il dialogo continua al telefono: 'Io chiamo, loro rispondono' ... adnkronos.com Avanti col blocco navale. Trump sicuro: così l’Iran crollerà ma la guerra è già costata agli Usa 25 miliardi di dollariIl tycoon posta una foto realizzata con l’IA che lo ritrae con un mitra in braccio. Lo zar gli propone una soluzione sul programma nucleare di Teheran ... quotidiano.net L’Iran è secondo produttore mondiale dopo gli Usa, partner storico delle nostre aziende che vede aumentare la domanda. Il calo volumi ha fatto alzare le quotazioni del 15% - facebook.com facebook Segui il live: ilsole24ore.com/art/iran-trump… #MedioOriente #Iran #Usa #IlSole24Ore x.com