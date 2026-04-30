Uomini e Donne anticipazioni 29 aprile | nuova coppia e reazione choc per Rosanna lite furiosa per Cinzia

Nella registrazione di Uomini e Donne del 29 aprile si sono vissuti momenti intensi, con una nuova coppia che si è formata e una reazione sorpresa di Rosanna. Durante la puntata si sono verificati anche scontri tra alcuni protagonisti, tra cui una lite furiosa coinvolgendo Cinzia. Le anticipazioni del blogger Lorenzo Pugnaloni descrivono un episodio caratterizzato da numerosi colpi di scena.

Registrazione Uomini e Donne del 29 aprile ad alta tensione.. Le anticipazioni di Uomini e Donne del 29 aprile raccontano una puntata ricca di colpi di scena come riferito dal blogger Lorenzo Pugnaloni. Nella registrazione del dating show di Mediaset condotto da Maria De Filippi, si è formata una nuova coppia, ma non sono mancati scontri durissimi e momenti emotivi. La registrazione di Uomini e Donne del 29 aprile mostra un equilibrio sempre più fragile tra sentimenti veri e dinamiche di studio. La nuova coppia: Alessio lascia il dating con Deborah. Il momento centrale della registrazione arriva con Alessio Pili Stella e Deborah Bragetti. In studio entra un pianoforte, creando un’atmosfera insolita per il programma.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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