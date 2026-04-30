Unitalsi | il miracolo del volontariato che cambia le vite

I volontari dell'Unitalsi di Busto Arsizio e Varese si occupano di assistere i malati e organizzano pellegrinaggi religiosi. La loro attività comprende servizi di supporto durante gli spostamenti e nelle strutture sanitarie, offrendo assistenza concreta a chi ne ha bisogno. Questi volontari rappresentano un punto di riferimento per molte persone, con un impegno quotidiano rivolto a favorire momenti di spiritualità e conforto.

? Cosa sapere I volontari Unitalsi di Busto Arsizio e Varese gestiscono l'assistenza ai malati e i pellegrinaggi.. L'organizzazione nata nel 1903 garantisce supporto logistico e accoglienza gratuita alle famiglie fragili.. A Busto Arsizio e Varese, Nicola Ruggero e Giuseppina Brusa hanno condiviso i dettagli dell’impegno sociale e spirituale dell’Unitalsi durante la nuova puntata del podcast Soci all Time, dedicata all’assistenza dei malati e ai pellegrinaggi verso Lourdes. Il racconto si è concentrato sulle radici profonde di questa realtà, che affonda le sue origini nel 1903 grazie a un episodio trasformativo vissuto da Gianbattista Tommasi.🔗 Leggi su Ameve.eu

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