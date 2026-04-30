UNICEF Italia lancia DIRITTI IN COMUNE 2026

È stata annunciata la quinta edizione di DIRITTI IN COMUNE, un progetto promosso dall’UNICEF Italia in collaborazione con l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani. L’iniziativa ha l’obiettivo di sensibilizzare e promuovere i diritti dell’infanzia nei diversi territori italiani, coinvolgendo amministrazioni comunali e comunità locali. La campagna si svolgerà nel corso del 2026, con eventi e attività dedicate alle tematiche dell’infanzia.

Al via la quinta edizione di DIRITTI IN COMUNE: UNICEF Italia e ANCI insieme per promuovere i diritti dell’infanzia nei territori. In occasione del 35° anniversario della ratifica italiana della Convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, che ricorre il 27 maggio, UNICEF Italia annuncia il lancio della quinta edizione della campagna DIRITTI IN COMUNE, promossa con il patrocinio dell’ANCI. L’iniziativa punta a coinvolgere tutte le amministrazioni comunali italiane, chiamate a svolgere un ruolo centrale nella tutela dei diritti di bambini e adolescenti. Il ruolo chiave dei Comuni. “Come istituzioni di prossimità, i Comuni svolgono un ruolo determinante nel garantire che tutti i diritti dei bambini e degli adolescenti siano rispettati”, ha dichiarato Nicola Graziano, Presidente di UNICEF Italia.🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - UNICEF Italia lancia DIRITTI IN COMUNE 2026 Notizie correlate Diritti dell’infanzia/UNICEF Italia: al via corso “Officine UNICEF – Special Edition” Riforma Corte dei Conti: Fazzi (ANCREL) sottolinea l’importanza dei controlli per garantire responsabilità e qualità della spesa pubblica... Diritti Infanzia: al Presidente UNICEF Italia Nicola Graziano il premio “Eccellenze Meridionali 2026” per il suo impegno a favore dei bambiniPremio “Eccellenze Meridionali 2026” a Nicola Graziano: l’UNICEF Italia celebrata per 80 anni di impegno a tutela dei diritti dei bambini, con... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Unicef, quasi metà dei 2,4 miliardi di bambini esposti a choc climatico; Unicef Italia avvia l'edizione 2026 di Diritti in Comune per il 35°; insicurezza, shock climatici e crisi socioeconomiche: l’unicef lancia l’allarme per 7,5 milioni di bambini nel sahel - Aise.it; Contest fotografico Uno scatto per il clima - Pressenza. Unicef Italia, al via l'edizione 2026 di Diritti in ComuneIn occasione del prossimo 27 maggio, 35/o anniversario della ratifica italiana della Convenzione Onu sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza, l'Unicef Italia, con il patrocinio dell'Anci, lancia ... ansa.it Nella giornata dell'ascolto dei minorenni, Unicef lancia guida per genitori e tutoriIn occasione della Giornata Nazionale dell'Ascolto dei Minorenni che ricorre domani 9 aprile, l'Unicef Italia lancia la pubblicazione Alla scoperta dei diritti di bambine, bambini e adolescenti e ... ansa.it C’è un rito che nel Centro Italia (e in particolare a Roma) segna davvero l’inizio della bella stagione, più di qualsiasi calendario: il Primo Maggio si esce all’aria aperta e si mangiano fave e pecorino. - facebook.com facebook Domani l’Italia si dividerà in due: miglioramenti al Nord, rovesci più insistenti verso Adriatico e Sud. Giovedì 30 aprile avremo ancora instabilità moderata al mattino sulle zone alpine e prealpine della Lombardia e sui settori occidentali del Piemonte, mentre il x.com