Chiuso il Coc per l' interruzione idrica 901 telefonate in 3 giorni | le raccomandazioni sull' uso dell' acqua
Il Centro operativo comunale di Pescara è stato chiuso dopo tre giorni di attività legata all’interruzione dell’acqua causata da un intervento straordinario sull’acquedotto. Durante questo periodo sono state registrate circa 900 chiamate al numero di emergenza, che hanno portato alla diffusione di raccomandazioni per l’uso dell’acqua da parte della popolazione. L’intervento dell’Aca ha interessato la rete idrica, provocando disagi diffusi in città.
È stato chiuso il Coc di Pescara che era stato aperto per l'emergenza legata all'interruzione idrica causata dal maxi intervento dell'Aca sull'acquedotto Giardino.Il centro operativo comunale, aperto nella mattinata di domenica 12 aprile in vista della interruzione idrica dell'Aca di lunedì e.🔗 Leggi su Ilpescara.it
Due giorni senza acqua per un intervento straordinario sulla condotta, le raccomandazioni di Aca: "Seguite solo le comunicazioni ufficiali"Una comunicazione ufficiale di Aca spa fornisce, oltre alle indicazioni già diffuse dai Comuni, le informazioni utili per affrontare una due giorni...
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