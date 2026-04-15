Chiuso il Coc per l' interruzione idrica 901 telefonate in 3 giorni | le raccomandazioni sull' uso dell' acqua

Il Centro operativo comunale di Pescara è stato chiuso dopo tre giorni di attività legata all’interruzione dell’acqua causata da un intervento straordinario sull’acquedotto. Durante questo periodo sono state registrate circa 900 chiamate al numero di emergenza, che hanno portato alla diffusione di raccomandazioni per l’uso dell’acqua da parte della popolazione. L’intervento dell’Aca ha interessato la rete idrica, provocando disagi diffusi in città.