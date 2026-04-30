Un mondo di inchieste

“Un mondo di inchieste” è un podcast prodotto dall’ASviS, l’alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile. La serie affronta vari temi legati alle questioni sociali, economiche e ambientali, offrendo approfondimenti e racconti di inchieste realizzate sul territorio nazionale. Viene pubblicato regolarmente e si rivolge a un pubblico interessato a conoscere meglio le realtà locali e i problemi che le riguardano.

“” è il podcast prodotto dall’ASviS – Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile ETS, con il supporto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica nell’ambito del processo di attuazione della Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile, che affronta con il taglio giornalistico dell’inchiesta le grandi sfide ed emergenze del nostro tempo, proponendo possibili soluzioni. Ideato, scritto e letto da Elis Viettone, sound design di Beatrice Novelli. “” si basa sull’impostazione del giornalismo costruttivo, o giornalismo delle soluzioni. Questo non significa sminuire le criticità, ma raccontarle lavorando al contempo su alternative positive e risolutive.🔗 Leggi su Ildenaro.it Dentro il mondo dei guru finanziari - FarWest 28/11/2025 Notizie correlate ‘Un mondo di inchieste’ e ‘Sostenibilità da Nobel’, due podcast ASviS per aprire a nuovi pubbliciTESTO di Ivan Manzo del Comitato di Redazione del sito ASviS, Alleanza Italiana per lo sviluppo sostenibile, pubblicato il 23 febbraio 2026 Due nuovi... Non solo inchieste e nomi, anche la crypto va male: il mondo dell'Unione a rotoli“Se sarò indagato me lo dirà la magistratura”, l'ex direttore Alex Menta che sfreccia in piazza Oberdan a bordo di un suv, con il già amministratore... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Tiscali Notizie chiude, solidarietà da Ordine nazionale e della Sardegna, non disperdere la memoria - Ordine Dei Giornalisti; Chernobyl, 40 anni dopo: Nuova Ecologia lancia l’ebook Figli della nube; NewsRoom, Monica Maggioni torna con 'I padroni del mondo': le inchieste della nuova stagione puntano il dito contro Trump, Putin, Xi Jinping; Inchiesta arbitri, Simonelli: 'No dubbi su regolarità campionato'. Inchiesta mondo arbitrale, spunta anche una partita della SalernitanaStampaDopo Gianluca Rocchi (che ha deciso di autosospendersi) un altro big dell’Aia finisce sotto inchiesta. Parliamo di Andrea Gervasoni, attuale supervisore del Var. Lo scrivono i colleghi dell’Agi ... salernonotizie.it Inchiesta arbitri: Inter non indagata. La Procura prova a far chiarezza sul caso RocchiL'indagine nata da un esposto di un tifoso del Verona dopo il caso Bastoni-Duda nel gennaio 2024. Ma nel fascicolo degli indagati ci sono solo esponenti del mondo arbitrale e nessun club inchiesta arb ... panorama.it Leggo. . C’è un momento, dopo ogni viaggio estremo, in cui il mondo riprende forma. Per Gaia De Laurentiis e Agnese Catalani quel momento non è stato un semplice rientro. «Stiamo decisamente bene, anzi meglio. Dopo i nostri trascorsi durante Pechino Ex - facebook.com facebook “Non vogliamo essere la Nike della Cina, ma l’Anta del mondo”, aveva detto 20 anni fa il fondatore dell’azienda cinese di abbigliamento sportivo Anta. E oggi quel sogno appare più vicino. Ecco cosa dicono i numeri x.com