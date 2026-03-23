‘Un mondo di inchieste’ e ‘Sostenibilità da Nobel’ due podcast ASviS per aprire a nuovi pubblici

TESTO di Ivan Manzo del Comitato del sito ASviS, Alleanza Italiana per lo sviluppo sostenibile, pubblicato il 23 febbraio 2026 Due nuovi podcast, un unico obiettivo: raccontare in modo chiaro e coinvolgente le sfide del nostro tempo e le loro possibili soluzioni con un richiamo costante all’Agenda 2030 delle Nazioni Unite. “Un mondo di inchieste” e “Sostenibilità da Nobel” sono realizzati dall’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile con il supporto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica nell’ambito del processo di attuazione della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile, e sono disponibili gratuitamente su Spotify e Youtube. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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