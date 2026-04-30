Per molte persone, affrontare il lutto e svuotare la casa dei genitori rappresentano passaggi complessi da vivere. La perdita di una madre avvenuta alcuni mesi fa e quella di un padre tre anni fa sono stati momenti difficili da elaborare. Questi eventi segnano cambiamenti profondi, spesso accompagnati dalla necessità di gestire gli oggetti e le memorie lasciate dai genitori.

E laborare il lutto è per me ancora molto difficile. Ho perso mamma già da qualche mese e papà da 3 anni. La casa in cui hanno vissuto e dove anch’io e i miei fratelli siamo cresciuti è rimasta vuota ma piena di roba e zeppa di ricordi. Non trovo il coraggio di svuotarla e capire, insieme ai miei fratelli, cosa fare: se venderla, affittarla o destinarla a uno di noi. Anche solo entrarci mi crea dolore. Come posso fare? Rosalba Quando il dolore uccide: il lutto intenso può spezzare davvero il cuore X Leggi anche › La psicologa risponde. Perdere i genitori: un lutto difficile da superare Risponde la Dottoressa Marinella Cozzolino. Marinella Cozzolino è psicoterapeuta e sessuologa clinica.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Un lutto può essere molto difficile da elaborare. Svuotare la casa dei genitori segna un passaggio cruciale nella vita delle persone. Ecco come gestire questo momento

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