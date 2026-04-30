Un dolce aiuto per la ricerca | tornano anche nel novarese i biscotti della solidarietà di Telethon

Nel fine settimana del 1° maggio, nel novarese, si svolgerà nuovamente l'iniziativa di Telethon dedicata alla raccolta fondi attraverso la vendita di biscotti. L'evento si terrà in piazza e coinvolgerà volontari e cittadini in un gesto di solidarietà. La manifestazione rappresenta un modo per sostenere la ricerca scientifica e aiutare le persone con malattie genetiche. La presenza di volontari e di bancarelle è prevista nel centro della città.

Nel fine settimana del 1° maggio torna anche nel novarese l'appuntamento con la solidarietà in piazza. La campagna "Io per lei", promossa da fondazione Telethon, punta a raccogliere fondi per la ricerca sulle malattie genetiche rare, mettendo al centro la figura delle "mamme rare". L'iniziativa.🔗 Leggi su Novaratoday.it Notizie correlate La Fondazione Telethon scende in piazza per la ricerca con i biscotti solidaliUn delizioso cuore di biscotto per trasmettere speranza e sensibilizzare sulla ricerca. Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Un dolce aiuto per la ricerca: tornano anche nel novarese i biscotti della solidarietà di Telethon; TELETHON: INSIEME PER LA RICERCA; A Lecco torna il sapore della speranza: in Piazza Garibaldi i Cuori di biscotto di Telethon; A Lecco torna il sapore della speranza: in Piazza Garibaldi arrivano i Cuori di biscotto di Fondazione Telethon. Da domani torna nelle piazze la campagna FONDAZIONE TELETHON! Come Ac siamo accanto a questa iniziativa di solidarietà per sostenere la ricerca sulle malattie genetiche rare. Un’alleanza, quella tra Ac e Telethon, che parla di impegno concreto - facebook.com facebook