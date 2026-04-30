Un altro embrione per salvare il rinoceronte bianco del nord | la scienza avanza ma la nascita resta incerta

Una nuova cellula embrionale di rinoceronte bianco del nord è stata creata, portando il totale a 39 embrioni. Nonostante i progressi scientifici, nessun embrione ha ancora portato a una gravidanza riuscita. La ricerca si concentra sulla possibilità di salvare questa specie minacciata di estinzione. Attualmente, il numero di embrioni prodotti rappresenta un passo avanti, ma nessun esemplare è stato ancora partorito.

Creato un nuovo embrione di rinoceronte bianco settentrionale: ora sono 39 in totale, ma per il momento nessuna gravidanza riuscita. Salvare questa sottospecie funzionalmente estinta rimane una sfida difficile.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Il ritorno del rinoceronte bianco in Uganda, 40 anni dopo l’ultimo individuo ucciso dai bracconieriDopo oltre 40 anni di assenza, il rinoceronte bianco torna in Uganda: i primi due individui sono stati liberati nel Parco Nazionale di Kidepo, parte... Ayo arriva sul Garda: il rinoceronte bianco torna al parcoIl parco Natura Viva di Bussolengo accoglie un nuovo ospite di grandi dimensioni, segnando la ripresa della collezione di fauna africana dopo anni di... Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Ovaie o testicoli: una piccola modifica nel DNA decide il sesso dell’embrione; Consulta: 70° anniversario, l’organo costituzionale più ‘giovane’ della Repubblica; La storia di Enea nato in Spagna da una donna single grazie a un’embrioadozione; Oroscopo Bilancia Paolo Fox di oggi: le previsioni del 30 aprile. Un utero artificiale per scoprire i segreti dello sviluppo embrionaleUna cavità morbida in cui far sviluppare le blastocisti fino ad uno stadio mai osservato prima al di fuori del grembo materno. Così da scoprire tutto quello che ancora non si sa delle prime fasi della ... quotidianosanita.it I gemelli identici non hanno lo stesso DNA. Mai avuto. E in un'aula di tribunale, questa cosa cambia tutto. Quando un embrione si divide per dare origine a due gemelli monozigoti, non lo fa in modo perfetto. Già nelle primissime divisioni cellulari, si accumulan - facebook.com facebook