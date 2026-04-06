Il ritorno del rinoceronte bianco in Uganda 40 anni dopo l'ultimo individuo ucciso dai bracconieri

Dopo più di quattro decenni, il rinoceronte bianco torna in Uganda con la liberazione di due esemplari nel Parco Nazionale di Kidepo. La reintroduzione fa parte di un progetto volto a ripopolare la specie, che era scomparsa dalla nazione a causa del bracconaggio. La restituzione di questi animali rappresenta un passo importante per le iniziative di conservazione della fauna locale.

Dopo oltre 40 anni di assenza, il rinoceronte bianco torna in Uganda: i primi due individui sono stati liberati nel Parco Nazionale di Kidepo, parte di un ambizioso progetto di reintroduzione della specie. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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