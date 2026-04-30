Un 22enne alla guida della nuova gelateria | dalla poké per pausa pranzo alle proposte per i quattrozampe

A Marina Romea, in viale Italia 114, è stata aperta una nuova gelateria chiamata Gelateria Yogurteria Gentile. La gestione è affidata a un giovane di 22 anni, che ha deciso di intraprendere questa attività dopo aver lavorato in una precedente gelateria e aver proposto anche piatti come poke per la pausa pranzo e specialità per i cani. L’inaugurazione ha coinvolto i residenti e gli amanti del gelato della zona.

A Marina Romea, in viale Italia 114, ha inaugurato la Gelateria Yogurteria Gentile, un'attività che unisce il valore della tradizione artigianale alle idee più moderne di gelato. Il titolare Lorenzo Gentile, 22 anni, è un giovane imprenditore con la passione per l'area food e dopo due stagioni di.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Notizie correlate Genova, mistero per il 22enne Nicolò: svanito durante la pausa pranzoUn ventiduenne di nome Nicolò si è allontanato dai radar della sua famiglia e dei suoi conoscenti giovedì mattina a Genova, dopo essersi recato... Leggi anche: Primavera alle porte, la città si rianima: alza la saracinesca una nuova gelateria Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Fermato in strada con 30 dosi di droga hashish, spacciatore 22enne arrestato; Palagonia, guida senza patente, fuga e droga: 22enne arrestato dai Carabinieri -; Aficionado della guida senza patente con fuga e droga a seguito; Alcol alla guida, valori altissimi cinque volte superiori al limite: patenti ritirate dopo i controlli. Spari contro un camionista nel Tarantino: 22enne colpito alla schiena mentre guidava, si indagaPur sanguinante, è riuscito a non perdere il controllo del tir e a dirigersi verso il pronto soccorso dell’ospedale Giannuzzi di Manduria Un giovane camionista di 22 anni è rimasto ferito ieri sera da ... lagazzettadelmezzogiorno.it Palagonia. Senza patente, in fuga e con droga: fermato un habitué della guida illegaleI Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Palagonia conoscevano bene le abitudini quel 22enne del posto tanto che, anche in quest’occasione, sulla scorta degli indizi raccolti da ... libertasicilia.it AVREBBE ORIGINI ALESSANDRINE ELISA GIUGNO, LA 22ENNE TROVATA MORTA IN UN CAMPO NEL PAVESE https://primaalessandria.it/cronaca/avrebbe-origini-alessandrine-elisa-giugno-la-22enne-trovata-morta-in-un-campo-nel-pavese/ - facebook.com facebook