In Umbria, il Tribunale per i Minorenni ha approvato un caso di adozione che coinvolge un ex figliastro da parte del suo ex compagno. La decisione riguarda l’autorizzazione a procedere con l’adozione, permettendo al bambino di avere un nuovo status legale. La vicenda si inserisce in un quadro legale che ha portato alla definizione di questa relazione familiare. La notizia ha suscitato attenzione nel territorio locale.

? Cosa sapere Il Tribunale per i Minorenni dell'Umbria autorizza l'adozione del figlio dell'ex compagna.. La sentenza tutela il legame affettivo consolidato dopo dieci anni di convivenza.. Il Tribunale per i Minorenni dell’Umbria ha sancito un precedente giurisprudenziale decisivo permettendo a un uomo di adottare il figlio della propria ex compagna, proteggendo così un legame affettivo consolidato dopo dieci anni di convivenza. La decisione arriva dopo che la relazione di coppia tra la donna e l’uomo si era conclusa, lasciando però intatto quel nucleo di affetti costruito nel tempo. La vicenda ruota attorno a una famiglia che, pur non essendo più unita sotto lo stesso tetto come coppia, ha scelto di preservare la stabilità dei legami che hanno formato i bambini coinvolti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Umbria, l’affetto vince sul sangue: sì all’adozione dell’ex figliastro

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