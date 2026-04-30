In Umbria, più della metà delle famiglie non ha accesso a internet e non possiede le competenze digitali di base. Questo dato evidenzia una vasta fetta di popolazione che vive senza connessione e senza strumenti per utilizzare le tecnologie online. La mancanza di accesso al web riguarda circa il 57 per cento delle famiglie della regione, secondo le ultime rilevazioni. La situazione si riscontra principalmente in aree rurali e tra le fasce di popolazione più anziane.

? Cosa sapere In Umbria il 57 per cento delle famiglie escluse dal web manca di competenze digitali.. Il divario cognitivo limita l'uso dello Spid al 44,2 per cento della popolazione regionale.. Il 57 per cento delle famiglie umbre che non accede alla rete globale lo fa per una carenza di competenze digitali, secondo i dati dell’ultimo report Istat sulla vita quotidiana pubblicato mercoledì scorso. Mentre il cuore verde d’Italia si muove tra borghi e piazze, un divario invisibile ma profondo sta segnando la vita dei cittadini. L’analisi statistica condotta nel primo trimestre dell’anno su 25 mila nuclei familiari italiani rivela che, in Umbria, l’ostacolo principale all’uso della tecnologia non è la linea telefonica o il portafoglio, ma la capacità tecnica di manovrare gli strumenti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Umbria, il muro digitale: il 57% delle famiglie resta fuori dal web

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