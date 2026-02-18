Speciale UISP – La Corsa Rosa Uisp è già pronta a partire – Sport

Il 15 marzo, a Varese e Busto Arsizio, si svolge la “Corsa Rosa” Uisp, un evento che mira a combattere la violenza sulle donne. La manifestazione coinvolge centinaia di partecipanti che si cimentano in una corsa per sostenere la causa e promuovere la solidarietà. La città si prepara a colorarsi di rosa, con strade animate da runner, famiglie e volontari.

La "Corsa Rosa" Uisp: Un Appello alla Solidarietà da Varese a Busto Arsizio. Il 15 marzo, Varese e Busto Arsizio si preparano a colorarsi di rosa con la "Corsa Rosa" Uisp, un evento che unisce sport, sensibilizzazione e impegno contro la violenza di genere. L'iniziativa, giunta a una solida tradizione, mira a raccogliere fondi e attenzione per le donne vittime di oppressione, sia in Italia che nelle zone di conflitto internazionale. Un Evento Radicato nel Territorio. La "Corsa Rosa" Uisp si svolgerà simultaneamente in due punti strategici della provincia di Varese. A Varese, la partenza è prevista alle 10 dalle Bustecche, con un percorso immerso nei sentieri e nei boschi circostanti.