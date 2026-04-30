Ugl denuncia sversamenti pericolosi allo stabilimento Serit di Zevio

Il sindacato Ugl ha depositato un esposto formale riguardante presunti sversamenti pericolosi presso lo stabilimento Serit di Zevio, situato in Viale dell'Industria. L'atto è stato presentato ieri, 29 aprile, e riguarda possibili irregolarità ambientali legate alle attività dello stabilimento. La denuncia si basa su segnalazioni di sversamenti non autorizzati o non conformi alle normative vigenti.

Ieri, 29 aprile, il sindacato Ugl ha presentato un esposto formale sullo stabilimento della Serit di Viale dell'Industria a Zevio. La segnalazione è stata inviata ad Arpav, Ulss 9 Scaligera, Noe dei carabinieri e in Procura e accende i riflettori sulla gestione dei residui organici all'interno.🔗 Leggi su Veronasera.it Notizie correlate Sversamenti di letame nel Sarca, gli ambientalisti passano all'azione: denunciaLe associazioni Bearsandothers, Ledro Inselberg Aps e Rotte Inverse Aps nelle scorse ore hanno depositato in procura a Trento una denuncia definita...