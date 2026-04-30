Ugl denuncia sversamenti pericolosi allo stabilimento Serit di Zevio

Da veronasera.it 30 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il sindacato Ugl ha depositato un esposto formale riguardante presunti sversamenti pericolosi presso lo stabilimento Serit di Zevio, situato in Viale dell'Industria. L'atto è stato presentato ieri, 29 aprile, e riguarda possibili irregolarità ambientali legate alle attività dello stabilimento. La denuncia si basa su segnalazioni di sversamenti non autorizzati o non conformi alle normative vigenti.

Ieri, 29 aprile, il sindacato Ugl ha presentato un esposto formale sullo stabilimento della Serit di Viale dell'Industria a Zevio. La segnalazione è stata inviata ad Arpav, Ulss 9 Scaligera, Noe dei carabinieri e in Procura e accende i riflettori sulla gestione dei residui organici all'interno.🔗 Leggi su Veronasera.it

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