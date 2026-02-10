Sversamenti di letame nel Sarca gli ambientalisti passano all' azione | denuncia

Le associazioni ambientaliste Bearsandothers, Ledro Inselberg Aps e Rotte Inverse Aps hanno presentato una denuncia contro chi sversava letame nel fiume Sarca. Hanno depositato in procura a Trento prove, foto e video che dimostrano come gli sversamenti continuino da oltre quattro anni. Ora si aspettano risposte dalle autorità per fermare questa situazione.

Le associazioni Bearsandothers, Ledro Inselberg Aps e Rotte Inverse Aps nelle scorse ore hanno depositato in procura a Trento una denuncia definita dalle stesse “circostanziata e ricca di elementi, nonché di immagini e video”, per gli sversamenti di letame e liquami che, da oltre quattro anni, si.🔗 Leggi su Trentotoday.it

Approfondimenti su Sarca Letame

Il fiume Sarca sta affrontando un grave problema di inquinamento causato da liquami e letame provenienti da attività agricole e troticolture lungo la valle.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Sarca Letame

Argomenti discussi: Fiume di letame nel Garda, l'allarme: Noi beviamo quell’acqua; Letame e liquami nel Sarca, gli ambientalisti denunciano azienda e amministratori; Sarca, esposto di tre associazioni su liquami e controlli: Sversamenti da anni - Giudicarie - Rendena; Sversa letame inquinante in zona protetta senza autorizzazione: denunciato il conducente e sequestrato il convoglio agricolo.

Sant’Antonio di Mavignola, nuove accuse sugli sversamenti di letame nel Sarca.A Sant'Antonio di Mavignola nuove accuse per sversamenti di letame nel Sarca; indagini aperte e timori per danni ambientali lungo il corso d'acqua. agenziagiornalisticaopinione.it

Letame scivola nella Sarca. La denuncia di BearsandothersQualche settimana fa sono state le guardie eco zoofile a denunciare gli sversamenti nei boschi di Sant'Antonio di Mavignola, comune di Pinzolo. Poi il sindaco ha emesso un' ordinanza contro la ditta ... rainews.it

Eccovi gli aggiornamenti della situazione sversi di liquami nella Sarca di oggi... https://www.ladige.it/territori/giudicarie-rendena/2026/01/27/sant-antonio-di-mavignola-nuove-accuse-sugli-sversamenti-di-letame-nel-sarca-1.4277688fbclid=IwdGRjcAPl6iN - facebook.com facebook