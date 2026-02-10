Sversamenti di letame nel Sarca gli ambientalisti passano all' azione | denuncia

Da trentotoday.it 10 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le associazioni ambientaliste Bearsandothers, Ledro Inselberg Aps e Rotte Inverse Aps hanno presentato una denuncia contro chi sversava letame nel fiume Sarca. Hanno depositato in procura a Trento prove, foto e video che dimostrano come gli sversamenti continuino da oltre quattro anni. Ora si aspettano risposte dalle autorità per fermare questa situazione.

Le associazioni Bearsandothers, Ledro Inselberg Aps e Rotte Inverse Aps nelle scorse ore hanno depositato in procura a Trento una denuncia definita dalle stesse “circostanziata e ricca di elementi, nonché di immagini e video”, per gli sversamenti di letame e liquami che, da oltre quattro anni, si.🔗 Leggi su Trentotoday.itImmagine generica

Liquami e letame incombono sul Sarca: "Uno scempio ambientale"

Il fiume Sarca sta affrontando un grave problema di inquinamento causato da liquami e letame provenienti da attività agricole e troticolture lungo la valle.

