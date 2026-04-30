In vista delle prossime partite, l'Udinese deve decidere chi sostituirà Davis in attacco. I candidati principali sono Buksa, Gueye e Bayo, tutti in corsa per una maglia da titolare. La scelta avviene in un momento in cui la squadra celebra i 50 anni di un evento importante, ricordato con una maglia speciale. La decisione influenzerà l’assetto offensivo della formazione.

Niente da fare. Keinan Davis non ci sarà neppure sabato al Bluenergy Stadium nella sfida tra Udinese e Torino in cui i bianconeri guidati da Kosta Runjaic cercheranno di centrare il traguardo dei 47 punti, il massimo punteggio ottenuto dal 2014 ad oggi. Saranno carichi dopo il buon pareggio (con vittoria sfumata al 95’) di Roma contro la Lazio, ma dovranno tentare l’impresa senza il devastante centravanti inglese che sembra, però, in grado di assicurare il proprio contributo per la gara del 9 maggio a Cagliari. Lo ha fatto capire ieri sera alla cena della Bassa, al ristorante Patriarchi di Aquileia dove c’erano circa 180 tifosi in rappresentanza di 15 Udinese Club.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Udinese, chi gioca al posto di Davis? Corsa a tre per il ruolo di centravanti

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