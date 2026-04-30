Durante una telefonata tra il presidente russo e l’ex presidente degli Stati Uniti, si è parlato di una possibile tregua in Ucraina per il 9 maggio. Zelensky ha richiesto ulteriori dettagli riguardo a questa proposta, senza fornire commenti pubblici sulle intenzioni o sulle condizioni. La proposta di un cessate il fuoco in una data simbolica ha attirato l’attenzione internazionale, mentre le parti coinvolte non hanno ancora ufficializzato alcun accordo.

Zelensky chiede dettagli sull’ipotesi di una tregua per il 9 maggio, così come emerso durante la telefonata delle ore scorse tra Putin e Trump. Intanto la guerra continua. Servizio di Vito D’Ettorre TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it

© Tv2000.it - Ucraina, Putin propone tregua il 9 maggio. Zelensky chiede dettagli

Ucraina, Putin propone tregua il 9 maggio. Zelensky chiede dettagli

Notizie correlate

Ucraina e Russia si scambiano colpi proibiti su città e centrali elettriche. E Zelensky propone una tregua energetica a Putin che, però, sceglie il silenzioCon l’attenzione globale concentrata sul conflitto tra Stati Uniti e Israele contro l’Iran, è ormai scomparsa dalle cronache la guerra in Ucraina,...

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Guerra Ucraina-Russia, tregua il 9 maggio: la proposta di Putin e la reazione di Zelensky; Ucraina, Mosca propone una tregua il 9 maggio; Ucraina, Putin propone tregua il 9 maggio. Zelensky chiede dettagli; Perché la Russia propone un giorno di tregua (e Kiev non lo vuole).

Ucraina, Trump e Putin telefonata di un’ora e mezza: ipotesi tregua per il 9 maggioUn’ora e mezza di telefonata: Donald Trump e Vladimir Putin non si parlavano dal 9 marzo e oggi hanno avuto un lungo colloquio. Putin avrebbe proposto una tregua per il Giorno della Vittoria, il 9 ... tg.la7.it

Contatto telefonico tra Putin e Trump: proposte su tregua in Ucraina e dialogo sul Medio OrienteUn lungo scambio telefonico tra Putin e Trump, ritenuto produttivo da Mosca, ha affrontato la possibile tregua in Ucraina, il conflitto in Iran e prospettive economiche ... notizie.it

UCRAINA | Un drone ha colpito un edificio residenziale vicino a via Mosfilmovskaya, a Mosca. Alcune foto sembrano mostrare danni al piano superiore di un grattacielo residenziale, un edificio in via Mosfilmovskaya. #ANSA - facebook.com facebook

UCRAINA | Un drone ha colpito un edificio residenziale vicino a via Mosfilmovskaya, a Mosca. Alcune foto sembrano mostrare danni al piano superiore di un grattacielo residenziale, un edificio in via Mosfilmovskaya. #ANSA x.com