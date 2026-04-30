Tutti in Riviera ma senza stress | scatta l' operazione primo maggio con una valanga di treni extra

Da ravennatoday.it 30 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Per il ponte dell’1 maggio, le ferrovie regionali hanno annunciato un aumento dei servizi con l’aggiunta di numerosi treni extra. Questa misura è stata decisa in collaborazione tra l’azienda ferroviaria e la Regione Emilia-Romagna, per gestire meglio il previsto aumento di passeggeri in questa fase di inizio primavera. La programmazione si concentra sull’offerta di collegamenti più frequenti e capillari lungo le principali tratte turistiche della zona.

In vista del ponte dell'1 maggio Trenitalia Tper, d’intesa con la Regione Emilia-Romagna, potenzia ulteriormente l’offerta ferroviaria per rispondere all'incremento della domanda turistica. Al piano originale, che prevedeva l’introduzione di 43 corse aggiuntive, se ne aggiungono ora altre 20 per.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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