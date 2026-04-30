Tutti in Riviera ma senza stress | scatta l' operazione primo maggio con una valanga di treni extra

Per il ponte dell’1 maggio, le ferrovie regionali hanno annunciato un aumento dei servizi con l’aggiunta di numerosi treni extra. Questa misura è stata decisa in collaborazione tra l’azienda ferroviaria e la Regione Emilia-Romagna, per gestire meglio il previsto aumento di passeggeri in questa fase di inizio primavera. La programmazione si concentra sull’offerta di collegamenti più frequenti e capillari lungo le principali tratte turistiche della zona.

In vista del ponte dell'1 maggio Trenitalia Tper, d’intesa con la Regione Emilia-Romagna, potenzia ulteriormente l’offerta ferroviaria per rispondere all'incremento della domanda turistica. Al piano originale, che prevedeva l’introduzione di 43 corse aggiuntive, se ne aggiungono ora altre 20 per.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Notizie correlate Assalto al primo maggio: treni potenziati con 63 corse extra per spingere il turismoIn vista del ponte dell'1 maggio Trenitalia Tper, d’intesa con la Regione Emilia-Romagna, potenzia ulteriormente l’offerta ferroviaria per rispondere... Pasqua: 117 treni extra in Emilia-Romagna per Riviera e Via EmiliaPer Pasqua e i ponti di primavera, Trenitalia Tper aggiungerà 117 corse ferroviarie in Emilia-Romagna. Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Il Mercato Riviera delle Palme ad Albissola, Tutti Artigiani a Loano e celebrazioni per il 25 aprile: ecco cosa fare nel weekend; Milano, nei locali della movida escort di lusso gestite dall'agenzia Ma.De : quattro arrestati. Tutti i nomi; Boom sulle spiagge per il ponte: Ma non si vive solo col weekend; Tutti la ignorano per il mare, ma la Toscana nasconde questo gioiello esclusivo. Meno arrivi in Riviera ma soggiorni più lunghi. Ecco tutti i dati e le differenze con SenigalliaSAN BENEDETTO Meno arrivi, ma soggiorni più lunghi: il turismo sambenedettese regge, ma perde slancio. La Riviera delle Palme continua a essere una delle principali mete turistiche delle Marche, ma i ... corriereadriatico.it Atalanta Bergamasca Calcio. Adam Griffith · Fight Or Flight. ISOA PIÙ IN ALTO DI TUTTI #AtalantaJuve #CoppaItaliaPrimavera #GoAtalantaGo - facebook.com facebook MN - Turci avvisa tutti: "L'infortunio di Modic peserà, il Milan senza di lui lo conosciamo poco.." x.com